Вчені встановили зв'язок між втратою зубів і активністю літніх людей

Дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та Токійського медичного і стоматологічного університету встановили, що люди похилого віку з природними зубами краще справляються з повсякденними завданнями, такими як приготування їжі, телефонний дзвінок або похід по магазинах, повідомляє Лента.Ру.

У дослідженні, опублікованому в журналі Американського товариства геріатрії, були проаналізовані дані 5631 дорослих з Англійського лонгітюдного (довготривалого) дослідження старіння у віці від 50 до 70 років. Попередні подібні дослідження показували зв'язок між втратою зубів і зниженням функціональних здібностей, але не встановлювали причинно-наслідкового зв'язку. У новому дослідженні вчені виявили вплив втрати зубів на здатність людини виконувати повсякденні справи. Після розгляду таких факторів, як соціально-економічний статус учасників і загальний стан здоров'я, вони виявили зв'язок між втратою зубів і здатністю виконувати повсякденні завдання, пише Neurosciencenews.

В ході дослідження учасників запитали, скільки у них природних зубів, потім, використовуючи дані, зібрані у 2014-2015 роках, виміряли вплив втрати зубів на здатність людей виконувати ключові дії повсякденному житті. Ці дії включали приготування гарячої їжі, покупки продуктів, телефонні дзвінки, прийом ліків, виконання роботи по дому або саду, управління грошима.

Старший автор, професор Георгіос Цакос (UCL Institute of Epidemiology and Health), пояснив, що це дослідження є першим, яке надає докази причинного впливу втрати зубів на функціональну діяльність серед літніх людей в Англії.

«Наприклад, люди похилого віку з 10 природними зубами на 30 відсотків частіше зазнають труднощів з основними видами повсякденному житті, такими як покупка продуктів або робота по дому або саду, в порівнянні з тими, у кого 20 природних зубів», - зазначив він.

Наявність природних зубів прямо пов'язане з відстрочкою настання старості та смерті. Втрата зубів може перешкоджати соціальній взаємодії, що пов'язано низькою якістю життя, і провокувати мізерну поживними речовинами дієту, що негативно позначається на літньому організмі, наближаючи дряхлість і смерть.