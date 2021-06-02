Данилов заявив про новий вид військ в Україні

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що в Україні скоро з'явиться новий вид військ - кібервійська, повідомляє Ліга.net.

На думку секретаря РНБО, виклики і загрози в кіберпросторі сьогодні "набагато небезпечніше ядерної зброї". Він наголосив на важливості обміну досвідом у цій сфері і додав, що актуальною є активізація співпраці в рамках кіберцентру в Каунасі.

Як повідомляється, радник президента Литви з нацбезпеки Даріус Кулешюс підтримав пропозицію про посилення співпраці в сфері кібербезпеки між Україною та Литвою.