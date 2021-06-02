У Вінниці після ДТП помер боєць полку "Азов"

У Вінниці ввечері 1 червня в реанімації лікарні від важких травм і опіків, отриманих в результаті ДТП, помер боєць полку "Азов" Валерій Алмазов з позивним "Легіонер, повідомляє Деловая столица.

41-річний боєць служив в першій роті другого батальйону полку.

Як повідомляється, аварія сталася ввечері 30 травня у Вінниці, куди Валерій приїхав у відпустку.

"Катаючись на своєму мотоциклі "Honda", азовець не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і зіткнувся з бетонною огорожею. Від удару спалахнув бензобак мотоцикла, а сам водій отримав перелом ключиці, численні рвані рани, опіки 3-4 ступенів, відкрилася внутрішня кровотеча. Кілька діб лікарі боролися за життя нашого побратима, друзі та небайдужі жителі міста здавали донорську кров, щоб врятувати чоловіка, але травми виявилися несумісними з життям" , — йдеться в повідомленні.

Також в полку розповіли, що в "Азов" Валерій прийшов у 2015 році. Спочатку служив у роті розвідки, в 2016 році приєднався до першої роти другого батальйону підрозділу, де і служив досі.

"До "Азова" чоловік вже мав деякий військовий досвід, Валерій деякий час служив у Французькому іноземному легіоні, тому в полку отримав позивний "Легіонер". У мирний час Алмазов працював помічником юриста, отримав освіту з правознавства" , — уточнили в підрозділі.

На фронті боєць виконував бойові завдання в Красногорівці і Мар'їнці, згодом провів вісім місяців на Світлодарській дузі.