Данилов прокоментував захоплення літака Ryanair в Мінську
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що захоплення в Мінську пасажирського літака авіакомпанії Ryanair має всі ознаки операції російських спецслужб, повідомляє Depo.ua.
"Події в Білорусі стали викликом не тільки для Європи, але і для всього світу", - сказав секретар РНБО України, додавши, що захоплення літака Ryanair в Білорусі "має всі ознаки операції російських спецслужб".
За словами Данилова, світовій спільноті необхідно реагувати на такі дії.
"Вони здійснюють постійні провокації, і, якщо цього не помічати, вони будуть рухатися далі", - сказав він, додавши, що Україна і її балтійські партнери повинні "допомогти становленню демократичної Білорусі".
Данилов переконаний, що зміни в поточній ситуації будуть залежати від спільних дій України з її стратегічними партнерами.
"Ми - це форпост і захист всієї Європи", - зазначив він і підкреслив важливість єдності в опорі російської гібридної агресії.