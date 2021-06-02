Данилов прокоментував захоплення літака Ryanair в Мінську

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що захоплення в Мінську пасажирського літака авіакомпанії Ryanair має всі ознаки операції російських спецслужб, повідомляє Depo.ua.

"Події в Білорусі стали викликом не тільки для Європи, але і для всього світу", - сказав секретар РНБО України, додавши, що захоплення літака Ryanair в Білорусі "має всі ознаки операції російських спецслужб".

За словами Данилова, світовій спільноті необхідно реагувати на такі дії.

"Вони здійснюють постійні провокації, і, якщо цього не помічати, вони будуть рухатися далі", - сказав він, додавши, що Україна і її балтійські партнери повинні "допомогти становленню демократичної Білорусі".

Данилов переконаний, що зміни в поточній ситуації будуть залежати від спільних дій України з її стратегічними партнерами.