В Україні через негоду знеструмлено 50 населених пунктів
Внаслідок негоди без електроенергії залишилися 50 населених пунктів у трьох областях України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Станом на 7 год. 2 червня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 50 населених пунктів у 3 областях, а саме Дніпропетровська - 38, Донецька - 6 і Запорізька - 6.", - повідомили в прес-службі ДСНС.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.