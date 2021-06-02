Заборона продажу ліків дітям і прожитковий мінімум: порядок денний у ВР

Заборона продажу ліків дітям і прожитковий мінімум: порядок денний у ВР

Сьогодні, 2 червня, в порядку денному Верховної Ради - законопроєкти про заборону продажу ліків дітям, про страхування і про майно Збройних сил. Порядок опублікована на сайті парламенту, повідомляє Ліга.net.

У першому читанні парламент розгляне законопроєкти:

  • про регулювання прожиткового мінімуму;
  • про заборону продажу ліків дітям;
  • про соцзахист медиків, які постраждали від коронавірусу;
  • про відповідальність за недбалість, що стала причиною смерті людини;
  • про розвиток цифрової економіки;
  • про антидопінгову діяльність в спорті;
  • про вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури;
  • про вдосконалення правових засад діяльності ДБР;
  • про страхування та інші.

У другому читанні Рада розгляне законопроєкти:

  • про правовий режим майна в ЗСУ;
  • про меценатську діяльність в спортивній сфері.

Новини

analytics