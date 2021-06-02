Заборона продажу ліків дітям і прожитковий мінімум: порядок денний у ВР
Сьогодні, 2 червня, в порядку денному Верховної Ради - законопроєкти про заборону продажу ліків дітям, про страхування і про майно Збройних сил. Порядок опублікована на сайті парламенту, повідомляє Ліга.net.
У першому читанні парламент розгляне законопроєкти:
- про регулювання прожиткового мінімуму;
- про заборону продажу ліків дітям;
- про соцзахист медиків, які постраждали від коронавірусу;
- про відповідальність за недбалість, що стала причиною смерті людини;
- про розвиток цифрової економіки;
- про антидопінгову діяльність в спорті;
- про вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури;
- про вдосконалення правових засад діяльності ДБР;
- про страхування та інші.
У другому читанні Рада розгляне законопроєкти:
- про правовий режим майна в ЗСУ;
- про меценатську діяльність в спортивній сфері.