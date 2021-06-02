Нардеп від фракції "СН" закликав тролити Netflix за переклад

Стрімінговая платформа Netflix, яка придбала права на російські фільми "Брат" і "Брат 2", вже виклала їх в мережу для європейського глядача.

Про це повідомляють Вести.

При цьому компанія залишила оригінальну озвучку фільмів, зробивши переклад титрами. У другому фільмі, коли брат головного героя прибуває до Америки і стикається там з українськими націоналістами, Netflix перевів слово "бандерівець" як "український нацистський колабораціоніст".

Нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін, який звернув увагу, що "Netflix перевів "бандерівець" як "Ukrainian Nazi collaborator "(український нацистський колабораціоніст)", натякнув, що депутати мають намір з цього приводу звертатися до компанії. Він же закликав "тролити" платформу.

"Скоро з'ясуємо як впливають групові звернення народних депутатів України на іноземну компанію. А поки можете зайти їм на сторінку і написати, що ви про них думаєте ", - сказав депутат.