Нардеп від фракції "СН" закликав тролити Netflix за переклад

Нардеп від фракції "СН" закликав тролити Netflix за переклад

Стрімінговая платформа Netflix, яка придбала права на російські фільми "Брат" і "Брат 2", вже виклала їх в мережу для європейського глядача.

Про це повідомляють Вести.

При цьому компанія залишила оригінальну озвучку фільмів, зробивши переклад титрами. У другому фільмі, коли брат головного героя прибуває до Америки і стикається там з українськими націоналістами, Netflix перевів слово "бандерівець" як "український нацистський колабораціоніст".

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Нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін, який звернув увагу, що "Netflix перевів "бандерівець" як "Ukrainian Nazi collaborator "(український нацистський колабораціоніст)", натякнув, що депутати мають намір з цього приводу звертатися до компанії. Він же закликав "тролити" платформу.

"Скоро з'ясуємо як впливають групові звернення народних депутатів України на іноземну компанію. А поки можете зайти їм на сторінку і написати, що ви про них думаєте", - сказав депутат.
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Тим часом, визначення "нацистський колабораціоніст" для бандерівців дала не компанія Netflix, а міжнародний трибунал в Нюрнберзі, під час відповідного процесу над військовими злочинцями. 

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