Ціни на оренду квартир підвищаться влітку

Влітку ціни на знімне житло в столиці може піти вгору на тлі карантинних послаблень, повідомляє UBR.

Таку думку висловив президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта.

За його словами, традиційно високий попит на київську орендну нерухомість буде сконцентрований на малогабаритному житлі поблизу станцій метро або в районах з розвинутою інфраструктурою.

"В середині літа варто очікувати скасування карантину, що істотно вплине на відновлення роботи бізнесу, поверне людей до великих міст. Зокрема, це стосується Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Львова, Києва. Відповідно зі збільшенням попиту вартість оренди може зрости на 3 -5% на квартири площею близько 50 м2, і на 10% на 1-кімнатні квартири площею до 35 м2" , - вважає Піта.

Експерт звернув увагу на те, що в літній період середньострокова оренда (до двох тижнів) в Одесі і Львові може зрости на 15-20%, а подобова може збільшитися на 35-45%.