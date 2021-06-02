В Україні оголосили штормове попередження

ДСНС попереджає, що в частині регіонів України сьогодні буде спостерігатися погіршення погодних умов﻿.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, центральні та південні області накриють грози. У Запорізькій, Луганській та Донецькій областях оголошено штормове попередження - в регіонах будуть спостерігатися сильні дощі з поривами вітру до 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Також штормове попередження оголошено і в Києві. Тут пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с, що відповідає I рівню небезпеки.