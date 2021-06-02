Шуфрич на засіданні ВР листувався з особистим "стилістом"
У нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича є особистий адміністратор, що підбирає йому одяг. Про це стало відомо журналістам, які побачили, як чиновник переписується з ним прямо на засіданні ВР, повідомляє Сегодня.
Відповідне відео опубліковано в соцмережі Telegram.
Шуфрич підписав свого працівника як "Дом админ", імовірно – домашній адміністратор. У чаті в соцмережі він надсилав фото різного одягу, а депутат відповідав, одягне він це чи ні.
Зазначимо, що стиліст пропонував на вибір не тільки верхній одяг, а й нижню білизну.
"Наприклад, сьогодні ввечері Шуфрич буде хизуватися в коротких трусах, які йому дбайливо підібрала спеціально навчена людина", – підписали відео.