Шуфрич на засіданні ВР листувався з особистим "стилістом"

У нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича є особистий адміністратор, що підбирає йому одяг. Про це стало відомо журналістам, які побачили, як чиновник переписується з ним прямо на засіданні ВР, повідомляє Сегодня.

Відповідне відео опубліковано в соцмережі Telegram.

Шуфрич підписав свого працівника як "Дом админ", імовірно – домашній адміністратор. У чаті в соцмережі він надсилав фото різного одягу, а депутат відповідав, одягне він це чи ні.

Зазначимо, що стиліст пропонував на вибір не тільки верхній одяг, а й нижню білизну.