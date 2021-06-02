Мезороллер і пілінг: екстрена допомога сухим губам
Шкіра губ - тонка і ніжна, як і її ліпідний бар'єр. Однак, оновлюється вона швидко, відмінно регенерується і цілком непогано захищена. Але постійне використання бальзамів для губ ці її здатності пригнічує, повідомляє РБК-Украина.
Про це розповіла у своєму Instagram косметолог Яна Фоксі.
Оптимальний догляд за шкірою губ врятує від сухості та подразнень:
- Виключіть зубні пасти з фтором - вони небезпечні для організму, і для шкіри губ зокрема. Пасти з ментолом і евкаліптом теж вкрай небажані: вони дратують шкіру.
- Очищення проводиться тієї ж м'якою пінкою, якою ви очищаєте шкіру обличчя (а якщо був макіяж - двофазним засобом або гідрофільним).
- Зволожувати шкіру губ постійно не можна. 1-2 рази на день - це максимум. Якщо це правило порушувати, можна "підсісти" на бальзами й обмазуватися ними щогодини, тому що по-іншому вже не вийде.
- У бальзамах для губ уникайте бджолиного воску( на постійній основі), ментолу, евкаліпта, перцю, ефірних масел, камфори і ароматизаторів. Вони з різних причин негативно впливають на ліпідний бар'єр шкіри.
- Захист від сонця для шкіри губ - це різного роду стіки, які компактні й зручні для оновлення. Можна використовувати й ваш звичайний spf-крем, якщо ви не облизуєте губи й вам комфортно.
- Активи для шкіри губ існують - і ретинол, і пептиди, і навіть вітамін С.
- Пілінг для губ теж є. Тому навіть якщо ви - досвідчений користувач косметики та не знаєте, чим би себе здивувати - це воно.
- Щоб стимулювати оновлення шкіри губ (адже на губах шкіра теж старіє, причому, набагато швидше) можна використовувати мезороллер і на губах.
- Якщо губи потрібно відновити за ніч, можна використовувати спеціальну нічну маску для губ.
- І так, начебто це очевидно, але все ж, не облизуйте, не кусайте губи та не здирайте з них лусочки.