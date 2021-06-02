Мезороллер і пілінг: екстрена допомога сухим губам

Шкіра губ - тонка і ніжна, як і її ліпідний бар'єр. Однак, оновлюється вона швидко, відмінно регенерується і цілком непогано захищена. Але постійне використання бальзамів для губ ці її здатності пригнічує, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповіла у своєму Instagram косметолог Яна Фоксі.

Оптимальний догляд за шкірою губ врятує від сухості та подразнень:

Виключіть зубні пасти з фтором - вони небезпечні для організму, і для шкіри губ зокрема. Пасти з ментолом і евкаліптом теж вкрай небажані: вони дратують шкіру.

- вони небезпечні для організму, і для шкіри губ зокрема. Пасти з ментолом і евкаліптом теж вкрай небажані: вони дратують шкіру. Очищення проводиться тієї ж м'якою пінкою, якою ви очищаєте шкіру обличчя (а якщо був макіяж - двофазним засобом або гідрофільним).

якою ви очищаєте шкіру обличчя (а якщо був макіяж - двофазним засобом або гідрофільним). Зволожувати шкіру губ постійно не можна. 1-2 рази на день - це максимум. Якщо це правило порушувати, можна "підсісти" на бальзами й обмазуватися ними щогодини, тому що по-іншому вже не вийде.