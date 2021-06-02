LG зупинила виробництво смартфонів

LG офіційно зупинила виробництво смартфонів. Про це повідомляє корейське агентство Asiae, повідомляє Лента.Ру.

Завод LG Electronics у в'єтнамському Хайфоні, на якій відбувалося більшість смартфонів бренду, повністю перейшов на випуск побутової техніки. Повідомляється, що LG вже перевела частину задіяних для збірки і випуску телефонів співробітників на інші виробництва. До кінця липня компанія має намір перевести всіх збирачів смартфонів на інші посади.

Джерела розповіли, що з переходом на виробництво побутової техніки не повинно виникнути проблем. Раніше на підприємстві вже існували лінії з випуску телевізорів і інших гаджетів. Кампус LG Hai Phong в Хайфоні був відкритий в 2015 році.

У компанії підтвердили, що підтримка смартфонів буде здійснюватися до трьох років після продажу девайсів, незважаючи на зупинку роботи мобільного підрозділу. Флагманські моделі будуть підтримувати три роки, бюджетні апарати - протягом одного року. Зокрема, тільки в Південній Кореї споживачі можуть звернутися в один з 120 сервісних центрів для обслуговування і ремонту.

5 квітня LG оголосила про те, що виходить з бізнесу з виробництва смартфонів. Виробник споживчої електроніки і побутової техніки заявив, що компанія зосередиться на випуску інших девайсів. Попередньо про те, що корейський виробник закриє свій мобільний підрозділ, стало відомо в кінці березня.