У МОЗ розповіли, коли з'являється імунітет після COVID-вакцинації

У МОЗ України пояснили, у якому випадку вони вважають людину повністю імунізованою від COVID-19, повідомляє УНІАН.

Про це розповіли в прес-службі міністерства.

"Людина вважається повністю імунізованою від COVID-19, коли минуло два тижні після отримання другої дози вакцини", - йдеться в повідомленні.

Якщо ж особа вакцинувалась тільки однієї дозою, або з моменту другого щеплення ще не минуло двох тижнів, вона не вважається повністю імунізованою, і ще не має ефективного захисту від хвороби.