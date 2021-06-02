Ціна на полуницю буде низька, незважаючи на дощі

Ціна на полуницю буде низька, незважаючи на дощі

Затяжні дощі провокують розвиток гнилей та грибкових хвороб на суниці садовій. На урожайність це не вплине, ягоди буде багато і ціна низька, але не довго, повідомляє AgroPortal.

Про це розповів головний агроном ягідного кооперативу «АгроВесна» (Київська область) Євгеній Пилипончик.

"Затяжні дощі негативно впливають на якість суниці садової: ягода буде менш лежка, водяниста, може бути не смачною. Дощі не припиняються, вода стоїть у полі. Це створює сприятливі умови для грибкових хвороб, і на цей, і на наступний рік. Якщо застій води буде зберігатися тривалий час, волога погода затягнеться, можливе загнивання кореневої системи. Це в майбутньому буде впливати на урожайність", — зазначає Євгеній Пилипончик.

За його словами, навіть за ідеальної погоди ягідні плантації обробляють препаратами від грибку та інших хвороб, а через дощі  доведеться обробляти інтенсивніше, більше приділяти уваги.

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