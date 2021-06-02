Ціна на полуницю буде низька, незважаючи на дощі

Затяжні дощі провокують розвиток гнилей та грибкових хвороб на суниці садовій. На урожайність це не вплине, ягоди буде багато і ціна низька, але не довго, повідомляє AgroPortal.

Про це розповів головний агроном ягідного кооперативу «АгроВесна» (Київська область) Євгеній Пилипончик.

"Затяжні дощі негативно впливають на якість суниці садової: ягода буде менш лежка, водяниста, може бути не смачною. Дощі не припиняються, вода стоїть у полі. Це створює сприятливі умови для грибкових хвороб, і на цей, і на наступний рік. Якщо застій води буде зберігатися тривалий час, волога погода затягнеться, можливе загнивання кореневої системи. Це в майбутньому буде впливати на урожайність", — зазначає Євгеній Пилипончик.

За його словами, навіть за ідеальної погоди ягідні плантації обробляють препаратами від грибку та інших хвороб, а через дощі доведеться обробляти інтенсивніше, більше приділяти уваги.