Камери автофіксації вже принесли сотні мільйонів гривень

За рік роботи камери автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР принесли в бюджет 259,6 мільйонів гривень. Саме на таку суму порушники сплатили штрафів, повідомляє АвтоПортал.

Статистику навів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький з нагоди першого року роботи системи автофіксації. В цілому винесено 1,7 млн. постанов про порушення та 85% штрафів вже оплачені. Якщо в першу добу камери зафіксували 57 тис. порушень, то зараз - їх кількість зменшилася в 8 разів - до приблизно 7 тис.

Крім того, камери автофіксації поліпшили статистику тяжких ДТП. У порівнянні з минулим роком на дорогах загинуло на 133 осіб менше, а кількість травмованих зменшилась більш, ніж на тисячу.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що на даний момент встановили вже 130 камер, а до кінця року їх має бути вже 400. До 2024 року планують змонтувати 1500 камер.

Також до 2024 року на дорогах працюватимуть 550 фантомних патрулів - перші чотири таких авто під прикриттям зараз тестують. Крім того, фіксувати порушення ПДР зможуть свідомі громадяни за допомогою смартфона - відповідний законопроект вже готується.