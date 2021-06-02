Пожежу на кораблі в Шрі-Ланці змогли загасити через 13 днів

На Шрі-Ланці повністю загасили пожежу на контейнеровозові MV X-Press Pearl, який загорівся 20 травня, повідомляє Слово і діло.

"У вівторок військово-морський флот повідомив, що пожежа на борту зареєстрованого в Сінгапурі вантажного судна була нарешті ліквідована після 13-денної міжнародної операції біля узбережжя Шрі-Ланки", - повідомляє The Australian.

Після ліквідації пожежі експерти голландської рятувальної компанії SMIT піднялися на борт судна і зафіксували масове затоплення машинних відділень.