Малюська показав оновлені камери в Лук'янівському СІЗО
У київському СІЗО на Лук'янівці зробили ремонт у безкоштовних камерах. Тепер вони дуже відрізняються від тих, що були раніше, але все одно до платних їм ще далеко, повідомляє РБК-Украина.
Фото оновлених камер показав міністр юстиції Денис Малюська. Судячи зі знімків, ремонт зробили в санвузлі, а також в загальному приміщенні камери.
Міністр юстиції зазначив, що на ремонт СІЗО не витрачено жодної копійки з витрат платників податків. Витрати покриті коштом надходжень від платних камер. Вартість ремонту склала 64 649 гривень.
Не зайвим буде нагадати, як виглядали ці камери до ремонту.
Слід зазначити, що безкоштовним камерам по ремонту ще дуже далеко до платних, які останнім часом повністю оновили. У кожній такій камері є ліжко з новим матрацом, міні-кухня з холодильником і мікрохвильовою пічкою, електрочайником. Також в камері є кнопка екстреного виклику і Wi-Fi, телевізор, телефон, умивальник з гарячою водою.