Toyota обновила позашляховик 4Runner

Компанія Toyota обновила п'яте покоління позашляховика 4Runner, яке випускається з далекого вже 2009 року. Головною новиною стала поява версії TRD Sport, повідомляє Автомир.

Якщо виконання TRD Off-Road і TRD Pro відрізняються розширеними можливостями на бездоріжжі, то спортивний пакет від Toyota Racing Development - це про продуктивність і стиль. 4Runner TRD Sport отримав підвіску X-REAS з з'єднаними «хрест-навхрест» амортизаторами, яка покращує керованість і протистоїть схильностям кузова в поворотах.

Серед інших особливостей - кольорові вставки, повітрозабірник TRD на капоті, чорні рейлінги на даху. У салоні замість тканинного оздоблення використаний кожзам SofTex з сірої прострочкою, підголовники передніх сидінь з підігрівом прикрашені логотипом TRD. Крім того, є килимки TRD Sport.

Toyota 4Runner TRD Sport доступний як в моно, так і повноприводному виконанні. В останньому випадку це схема «парт-тайм» з двоступеневої роздавальної коробкою. Двигун - 4,0-літровий 273-сильний бензиновий V6 з п'ятиступеневим автоматом. В оснащення автомобіля, серед іншого, увійшли фірмові асистенти і системи безпеки Toyota Safety Sense P.