У Китаї пройшов торнадо: загинула людина, багато постраждалих

На північному сході Китаю у вівторок, 2 червня, у місті Шанчжі пройшов торнадо. Щонайменше одна людина загинула в результаті стихійного лиха та 16 постраждали, повідомляє Обозреватель.

Місцеві ЗМІ передають, що постраждалим надали медичну допомогу. Один з них знаходиться у важкому стані.

Стихія обрушилася на місто у вівторок в період з 17:30 до 18:00 за місцевим часом. При цьому, різкі пориви вітру супроводжувалися градом.

Смерч пошкодив 148 будинків, сільгоспземлі та фабрики. Усього 243 жителя Шанчжі були переселені на час усунення наслідків стихійного лиха. Збиток, заподіяний негодою, місцева влада оцінила більш, ніж у 802 тисячі доларів (понад 22 млн гривень).