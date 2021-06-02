Таран хоче відібрати управління армією у Хомчака, - Бутусов

Міністр оборони Андрій Таран підпорядковує собі безпосередньо управління армією, щоб перемогти в "війні" головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Про це, з посиланням на Юрія Бутусова, повідомляє Depo.ua.

За інформацією журналіста, міністр оборони Таран і головком ЗСУ Хомчак практично не розмовляють і не зустрічаються один з одним, ніякої взаємодії та координації в керівництві оборонного відомства немає.

"Оскільки президент не приділяє серйозної уваги оборонним питанням, міністр, який користується підтримкою голови ОП Андрія Єрмака, вирішив завдати нового удару по своєму головному ворогу. 28 травня на розгляд Кабміну Міноборони винесло проєкт постанови про внесення змін до положення про роботу міністерства, в якому будь-які організаційні заходи й будь-які питання реформування і розвитку ЗСУ визначаються виключно директивами міністра оборони", - повідомив Бутусов.

За його словами, раніше положення передбачало, що всі директиви для міністра і головкому ВСУ є загальними, випускаються спільно.

"Таким чином, проєкт Тарана - це спроба замкнути управління армією безпосередньо на себе, і позбавити Хомчака будь-якої самостійності", - додав Бутусов.

Журналіст зазначив, що цей документ є "доказом повного колапсу в управлінні обороною країни".

"Таким чином, оскільки Верховний Головнокомандувач Зеленський не здатний організувати нормальну взаємодію й усунути гострі конфлікти, міністр хоче вирішити всі проблеми, і почати "рулити" самостійно, фактично позбавивши ворога повноважень впливати на ситуацію. І все це відбувається кулуарно. Таке ж запекле протистояння відбувається і на рівні підлеглих Тарану і Хомчак апаратів. Конфлікти тривають вже більше як рік, але єдине, що зробив за цей час Зеленський - це заборонив обом ворогам подавати один на одного в суди й звинувачувати один одного публічно, а причину конфліктів не усунув", - пише Бутусов.

Журналіст вважає, що зараз між оборонними відомствами йде боротьба за те, щоб "одноосібно доповідати президенту про те, що відбувається, мати "доступ до вух" і одноосібно вирішувати будь-які фінансові питання".

За інформацією Бутусова, розгляд документа від Тарана має відбутися на засіданні Кабміну сьогодні.