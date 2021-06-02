Приватизація Ощадбанку: в Раді приготували перший крок

Кабінет міністрів і глава податкового комітету Данило Гетманцев зареєстрували законопроєкти №5542 і №5542-1, якими запропонували зробити Ощадбанк учасником Фонду гарантування вкладів (ФГВО). Це дозволить почати процедуру приватизації банку, повідомляє Обозреватель.

Відповідні документи опубліковано на сайті Верховної Ради. Раніше заступник голови НБУ Юрій Гелетей заявляв, що продаж Ощадбанку залежить від його участі в ФГВФО.

"Для Ощадбанку ключовим є продовження співпраці з ЄБРР, але для цього треба виконати низку попередніх заходів з української сторони, а саме членство Ощадбанку в Фонді гарантування вкладів" , – сказав він в інтерв'ю.

Що таке ФГВО?

Це фонд, в який майже всі банки (крім "Ощаду") регулярно роблять внески, у разі банкрутства фінустанови з фонду повертають гроші вкладникам. Але при цьому є гарантована сума вкладу – клієнти можуть отримати назад депозит в закритому банку на суму всього лише до 200 тис. грн, решта – згорає.

Ощадбанк має особливі умови. Він не платить внески в ФГВО, а держава гарантує – якщо банк закриється, то його вкладники отримають всі свої гроші. Таким особливим становищем незадоволені інші учасники ринку (бо це конкурентна перевага).

Крім того, щоб продати банк (частково або повністю), потрібно, щоб він мав такі ж умови, як і інші фінансові установи.

Кому хочуть продати Ощадбанк?

Ощадбанку вже знайшли покупця. Йдеться про входження в капітал в розмірі близько 20%, тобто контрольний пакет акції як мінімум перший час буде залишатися в руках держави. Покупець частки – Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).

ЄБРР знаходиться на стадії обговорення з українською владою інвестицій, які повинні прискорити приватизацію в найближчі роки.