Яких помилок не можна допускати при прийомі ліків

Багато людей, на жаль, несерйозно ставляться до прийняття деяких лікарських засобів, не розуміючи, що така поведінка може загрожувати серйозними наслідками. Експерти розповіли, що робити не можна, повідомляє Коментарі.

Помилка № 1. Самовільне припинення призначеного курсу

Найризикованіше — це "ігри" з антибіотиками. Самостійно їх собі "прописувати" не можна, тому що вони не можуть вилікувати всі хвороби. Але і переривати призначений лікарем курс також не варто. Бактерії стають нечутливими до конкретного препарату. За тимчасовим поліпшенням стану слідкує погіршення.

Помилка № 2. Прийняття ліків в неправильний час

При розробці препарату фармкомпанії не дарма проводять відповідні випробування біодоступності — визначення оптимальної дози та часу вживання.

Найменший відступ від правил може призвести до:

— зниження ефективності препарату;

— підвищення ймовірності побічних ефектів.

Помилка № 3. Поєднання алкоголю з прийняттям ліків

Поступаючи так, ми отримуємо посилення або ослаблення ефекту або провокуємо інтоксикацію організму. Як правило, найбільше страждають: печінка, підшлункова залоза та нирки.

Помилка № 4. Забудькуватість про несумісність деяких ліків

Фатально не сумісних препаратів вкрай мало. Але якщо поєднувати, наприклад, сорбуючи ліки з гіпотензивними, всмоктування останніх буде зводитися до нуля. А ось еуфілін і серцеві глікозиди — вкрай небезпечна пара, яка може привести навіть до зупинки серця!

Помилка № 5. Самостійне збільшення або зменшення дозування

Свавільне збільшення дози нерідко призводить до погіршення стану і різних ускладнень. Зменшення призначеної дози може відкотити вас в лікуванні на пару кроків назад.