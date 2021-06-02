Rimac представила електричний гіперкар за 2 млн євро

Хорватська фірма Rimac нарешті представила серійне втілення концепту C_Two, який був показаний ще три роки тому. Електричний гіперкар отримав назву Nevera в честь середземноморського вітру, повідомляє Автомир.

Три роки не пройшли для моделі даремно: за цей час інженери Rimac значно доопрацювали конструкцію гіперкара. Він отримав зміни, завдяки яким вдалося підвищити аеродинамічну ефективність приблизно на 34% в порівнянні з першим концептом. Охолодження гальмівної системи і трансмісії покращився на 30% на низьких швидкостях і на 7% в високих. Розподіл маси по осях наблизилося до ідеалу і становить 48:52. Крім цього, Nevera оснастили активними аеродинамічними елементами, для яких передбачено два режими: «Низький опір» і «Висока притискна сила». У першому випадку коефіцієнт лобового опору знижується до 0,3, а в другому притискна сила зростає більш ніж в три рази.

Рушійною силою для Rimac Nevera стала установка з чотирма електромоторами, яка сумарно видає 1914 к.с. і 2360 Нм. Цієї потужності достатньо, щоб розігнати 2150-кілограмовий гіперкар з місця до першої «сотні» за 1,97 секунди, а до 300 км/год - за 9,3 секунди. На чверть милі (402 метри) у нього йде 8,3 секунди, а максимальна швидкість складає 412 км/год.

Мотори харчуються від великої батареї ємністю 120 кВт-год. За словами виробника, цього достатньо, щоб забезпечити до 550 кілометрів ходу на одній зарядці по циклу WLTP. Поповнити запас енергії від 0 до 80 відсотків можна за 22 хвилини: купе підтримує високошвидкісну зарядку потужністю 500 кВт.

В оснащення купе увійшли 390-міліметрові гальма Brembo з шестипоршневими супортами і система рекуперативного гальмування, яку Nevera використовує «на повну»: коли температура акумулятора досягає граничних значень, кінетична енергія розсіюється через фрикційні гальма. Коли вони нагріваються, система включається автоматично.

Тираж Rimac Nevera обмежений всього 150 екземплярами вартістю два мільйони євро кожен. Всі автомобілі будуть особисто підписані генеральним директором компанії Мате Рімацом, який пообіцяв, що однакових машин не буде: клієнтам запропонують три готових виконання на вибір і широкі можливості персоналізації.