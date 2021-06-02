Мін'юст нагадав розміри штрафів за несплату аліментів

На батьків, які не сплачують вчасно аліменти на дитину, чекає цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність, повідомляє ЮрЛига.

Також одним із дієвих засобів впливу на боржників є загроза накладення фінансових санкцій у вигляді штрафів.

Про це нагадують фахівці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).

Зокрема, за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 1 рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 20 % суми заборгованості.

Якщо ж заборгованість становить 2 роки - накладається штраф у розмірі 30 % від такої суми.

А для заборгованостей в 3 роки та більше застосовується штраф у розмірі 50 % від суми несплачених платежів.

Усі ці кошти перераховуються на користь дитини.

У разі прострочення сплати аліментів стягувач також має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1 % суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 % заборгованості.

При цьому повинні бути в наявності дві складові для застосування вказаної відповідальності:

заборгованість виникла зі сплати аліментів, встановлених рішенням суду або за домовленістю між батьками (нотаріально посвідченого договору про сплату аліментів на дитину згідно з ч. 1 ст. 189 СК України);

наявність винних дій особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, що призвели до виникнення заборгованості.

Тобто якщо заборгованість виникла з незалежних від останнього обставин (хвороба, помилка бухгалтера, фактична неможливість здійснювати виплати з інших поважних причин), пеню на неї нараховувати не можна.

Якщо ж вина платника наявна, можна сміливо робити розрахунок неустойки за аліментами і подавати позов про її стягнення.

При цьому для суду не має значення форма вини платника (умисел чи необережність).

Також у випадку коли утримання надається на підставі договору про сплату аліментів і в ньому прямо не передбачена відповідальність за несвоєчасне виконання покладених на сторони зобов'язань, тобто надання утримання, неустойка не може бути стягнута.

У всіх інших випадках стягувач має право звернутись з позовною заявою до суду про стягнення неустойки за несплату (пені) аліментів.

На підставі даних про обчислення виконавцем розміру аліментної заборгованості стягувач повинен самостійно розрахувати розмір неустойки.

Відповідно до правової позиції Великої Палати Верховного Суду від 3 квітня 2019 року у справі № 333/6020/16-ц розмір пені за місячним платежем розраховується так: заборгованість зі сплати аліментів за конкретний місяць (місячний платіж) необхідно помножити на кількість днів заборгованості, які відраховуються з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому мали бути сплачені, але не сплачувалися аліменти, до дня їх фактичної виплати (при цьому день виконання зобов'язання не включається до строку заборгованості) та помножити на 1 відсоток.

Тобто заборгованість за місяць х кількість днів заборгованості х 1 %.

Куди подавати позов?

Позови до боржника пред'являються в суд за місцем його проживання або перебування. Також можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

Скільки коштує позов?

Позивачі у справах про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.