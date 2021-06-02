Дієтологи назвали самий "нездоровий" овоч

Хоча овочі в більшості своїй є корисними, картоплю можна назвати винятком. За словами дієтологів, його бульби при всіх способах приготування шкідливі для здоров'я, повідомляє U-News.

Пальму першості серед "нездорових овочів" картопля займає через порівняно низьку харчову цінність, а також здатності виводити рідину з організму. Водний дисбаланс в результаті погано позначається на рівні цукру в крові. Попри на зниження глюкози, продукт не рекомендується до вживання діабетиками.

Як стверджує нутриціолог Тамара Крамченінова, крохмаль в картоплі з часом розпадається до простих вуглеводів, глюкози й фруктози, а тому з його допомогою можна набрати пару кілограм зайвої ваги.

Не можна також забувати про наявність соланіну - надзвичайно небезпечного токсину, який виробляє картопляна шкірка під впливом сонячних променів. Навіть присутність невеликих зелених плям можна ігнорувати: отруєння часто супроводжується нудотою, блювотою, болями в животі, дезорієнтація, а у важких випадках виникають делірій, кома і судоми. Перша невідкладна допомога включає в себе комплекс заходів по промивання шлунку, прийом активованого вугілля і внутрішньовенну дегідратацію.