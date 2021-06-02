Apple та Google дозволили розплачуватися криптовалютою
У платіжних системах Apple Pay і Google Pay з'явилася підтримка криптовалютних карток. Під час оплати крипта буде автоматично конвертуватися в гроші, повідомляє Обозреватель.
Про це йдеться в пресрелізі криптовалютної біржі Coinbase, яка розпочала співпрацю з компаніями і випустила спільно з Visa дебетові картки. За підсумком власники Coinbase Card зможуть оплачувати покупки криптовалютою за допомогою смартфона без необхідності виведення цифрових активів на окремий рахунок.
Зазначається, що криптовалюта буде списуватися з облікового запису користувача Coinbase й автоматично конвертуватися у фіатні гроші, надходячи на рахунок продавця. Покупки можна здійснювати в будь-якому магазині, який приймає картки Visa. Також сервісом можна буде користуватися під час зняття грошей із банкомата.
Coinbase вже приготувала кешбек у розмірі до 4% від витраченої суми в разі використання нового платіжного способу.
Зазначимо, що раніше журналіст Forbes Баррі Коллінз написав, що, ймовірно, незабаром Apple почне приймати криптовалюту як оплату. Такий висновок він зробив на основі вакансії, яку опублікувала "яблучна" компанія – "Менеджер із розвитку бізнесу – Альтернативні платежі". Так, основною вимогою до кандидата є досвід роботи з альтернативними платіжними платформами, такими як цифрові гаманці BNPL, Fast Payments тощо.