У платіжних системах Apple Pay і Google Pay з'явилася підтримка криптовалютних карток. Під час оплати крипта буде автоматично конвертуватися в гроші, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться﻿ в пресрелізі криптовалютної біржі Coinbase, яка розпочала співпрацю з компаніями і випустила спільно з Visa дебетові картки. За підсумком власники Coinbase Card зможуть оплачувати покупки криптовалютою за допомогою смартфона без необхідності виведення цифрових активів на окремий рахунок.

Зазначається, що криптовалюта буде списуватися з облікового запису користувача Coinbase й автоматично конвертуватися у фіатні гроші, надходячи на рахунок продавця. Покупки можна здійснювати в будь-якому магазині, який приймає картки Visa. Також сервісом можна буде користуватися під час зняття грошей із банкомата.

Coinbase вже приготувала кешбек у розмірі до 4% від витраченої суми в разі використання нового платіжного способу.

Apple та Google дозволили розплачуватися криптовалютою: як це працює. Джерело: Coinbase

Зазначимо, що раніше журналіст Forbes Баррі Коллінз написав, що, ймовірно, незабаром Apple почне приймати криптовалюту як оплату. Такий висновок він зробив на основі вакансії, яку опублікувала "яблучна" компанія – "Менеджер із розвитку бізнесу – Альтернативні платежі". Так, основною вимогою до кандидата є досвід роботи з альтернативними платіжними платформами, такими як цифрові гаманці BNPL, Fast Payments тощо.