УЗ змінила маршрут "Прикарпатського експреса"

"Укрзалізниця" внесла зміни у роботу "Прикарпатського експреса". З 4 червня змінюється маршрут і графік поїзда № 807/808 Івано-Франківськ - Ківерці, повідомляє РБК-Украина.

Зокрема, встановлене пересадочне сполучення за маршрутом Івано-Франківськ – Стрий – Ужгород та зворотно.

Крім того, поїзд робитиме додаткові зупинки на станціях Рожнятів, Болехів та Кам’янка-Бузька.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 29 травня запускає "Прикарпатський експрес" сполученням Івано-Франківськ - Ківерці. Потяг № 807/808 поєднає одразу три туристичні регіони - Волинь, Галичину та Прикарпаття.