У ВООЗ назвали найнебезпечніший штам COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я приділяє особливу увагу чотирьом штамам коронавірусу, поширення яких відбувається швидше за інших. Серед них — нова мутація коронавірусу, яку виявили у В'єтнамі.﻿ Про це заявила представник ВООЗ Марія ван Керкхове, повідомляє Деловая столица.

За її словами, цей різновид вже добре відомий фахівцям.

"Однак навіть проти цих варіантів добре працюють заходи щодо запобігання поширенню інфекції. Тому ми просимо всі країни не втрачати пильність" , — зазначила експерт.

Представник ВООЗ підкреслила, що організація була готова до того, що коронавірус може еволюціонувати.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила відмовитися від назви штамів коронавірусу по країнам їх походження і буде позначати їх буквами грецького алфавіту.