В ООН розповіли, чим "ЛНР" шантажує тих, хто відмовився від паспорту РФ

"ЛНР" погрожує скороченням зарплат тим, хто відмовляється отримувати громадянство Російської Федерації, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у звіті про ситуацію з дотриманням прав людини в Україні від моніторингової місії ООН із прав людини (ММПЛУ).

«ММПЛУ отримала повідомлення принаймні про один випадок, коли "державна установа" на території, контрольованій "Луганською народною республікою", погрожувала співробітникам і співробітницям, які не отримали російського громадянства, зниженням зарплати або звільненням із роботи», — йдеться в звіті.

У місії відзначили, що примусова паспортизація суперечить міжнародному праву.

Нагадаємо, в 2019 році Путін підписав указ, який передбачає спрощену процедуру отримання російського громадянства на всій території Донецької та Луганської областей.