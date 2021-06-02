Представники УПЦ протестують проти введення ID-паспортів

Представники Української православної церкви протестують під Радою проти безальтернативного введення ID-паспортів.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Як повідомляється, комітет ВР правової політики вже порекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт № 3986. Згідно з інформацією, цей законопроєкт передбачає виведення з обороту паперових паспортів в формі "книжечки" і заміну їх пластиковими посвідченнями.

"Ми хочемо бути рабами Божими, а не рабами системи", - говорять учасники мітингу і уточнюють, що електронний номер - це "число звіра", яке можна наносити на ID-паспорт.

Нагадаємо, паперові паспорти надто вразливі до підробки - протягом 2019-2020 років було відкрито 17 тисяч проваджень про підробку паспортів.