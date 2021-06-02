Дивні особливості розкішних автомобілів

Автовиробники розкішних машин роблять їх дійсно гарними і з багатьма неймовірними доповненнями. Але іноді вони настільки хочуть зробити свій продукт особливим, що можуть додати деякі речі, які можуть здатися дивними, повідомляє Обозреватель.

Можливо в майбутньому більшість автомобілів почнуть оснащуватися, як Rolls-Royce, і деякі елементи розкоші, які зараз можуть викликати подив, скоро стануть звичними. Але, поки це не так, список найдивніших розкішних особливостей у сучасних машинах.

Mercedes-Benz створили ароматичну систему. Джерело: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz – одна з найбільш знакових марок розкішних автомобілів. Тож не дивно, коли її моделі оснащені занадто особливими елементами розкоші. Сучасні Mercedes виводять це на новий рівень завдяки своїй власній ароматичній системі.

Доступні різноманітні ароматизатори, і кожен з них може діяти приблизно кілька місяців. Тож для деяких власників Mercedes давно минули часи автомобільних освіжувачів.

Стеля у салоні Rolls-Royce. Джерело: Rolls-Royce Motor Cars

Але ніхто не може порівнятися у розкоші з Rolls-Royce. Цей факт підтверджується новою доступною функцією Starlight Headliner. Вона надає водієві та пасажирам ілюзію перебування під нічним небом.

Створення таких ліхтарів у стелі може зайняти більше 17 годин, і їх дизайн роблять унікальним для кожного замовника. І коштує ця функція приблизно 17 000 доларів.

Незвичний перемикач передач у Jaguar. Джерело: Wall Street Journal

Коли виробники розробляють салон автомобіля, для них важливо максимізувати внутрішній простір. Jaguar прийняв це дуже близько до серця і створив підйомний перемикач передач.

Металева ручка може опускатися, коли вона не використовується. Це має надати інтер’єру Jaguar більш чистого вигляду. Проте вважається, що це зайвий компонент, який з часом може просто зламатися і наробити проблем.

У BMW є технологія автоматичного наповнення келихів шампанського. Джерело: CarAdvice

Підстаканники стали звичною нормою в автомобілях і їх акуратно розміщують в інтер’єрі. Але деяким виробники вирішили, що їх клієнти хочуть їздити з шампанським і почали встановлювати тримачі для келихів.

BMW зайшли ще далі і створили систему, яка може автоматично наповнювати келихи шампанським. Вони запатентували цю технологію у 2018 році. Напій сам заливається знизу, що дозволяє пасажирам задніх сидінь насолоджуватися шампанським, не розливаючи його самостійно.

Золотий моторний відсік McLaren F1. Джерело: Motor1

McLaren F1 – це, мабуть, одна з найкращих машин, які коли-небудь побудували. Вона має високу швидкість та добру керованість. Але ще у моделі є одна прихована особливість у моторному відсіку.

Він оброблений золотом. Це не тільки розкішно, але ще й ефективно, тому що це один з найлегших тепловідбивних доступних матеріалів. Він дозволив F1 досягти своїх характеристик, не додаючи серйозної ваги. Але, скільки ще автомобілів мають золото в моторному відсіку? Не багато.