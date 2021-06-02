Зеленський привітав італійців із Днем Республіки
Президент України Володимир Зеленський привітав італійців з національним святом - Днем Республіки, наголосивши на готовності й надалі розвивати співпрацю між Україною і Італією, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Щиро вітаю наших італійських друзів з Днем Республіки! Високо цінуємо партнерські взаємини з Італією та міцні дружні зв'язки, що поєднують наші народи.
Готові й надалі тісно працювати разом з президентом і урядом Італії для розвитку співпраці між Україною та Італією", - написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter у середу.