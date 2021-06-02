Зеленський привітав італійців із Днем Республіки

Щиро вітаю наших італійських друзів з Днем Республіки! Високо цінуємо партнерські взаємини з #Італією та міцні дружні зв'язки, що поєднують наші народи. Готові й надалі тісно працювати разом з @Quirinale і @Palazzo_Chigi для розвитку ???????????????? співробітництва. pic.twitter.com/ZSDVJ0OCM9