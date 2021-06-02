Лікар розповіла, як схуднути за допомогою напою з цикорію

Цикорій - рослина, яка практично не має протипоказань і є не тільки корисною альтернативою кави, але і допомагає схуднути при збалансованій дієті, повідомляє Російська газета.

Як повідомила дієтолог, кандидат медичних наук Олена Соломатіна, цикорій добре регулює діяльність щитоподібної залози. Допомагає перетравлювати їжу, особливо, жири. У ньому є холін, багато вітамінів групи В, міститься марганець, калій і кальцій.

"Цикорій натщесерце притупляє голод, знижує апетит, тому лікарі його рекомендують пити при збалансованій дієті. Напій також розслабляє нерви і бореться з безсонням. Виводить з організму шлаки, нормалізує рівень цукру в крові", - сказала лікар.

Проте цикорій не рекомендується вживати людям, що страждають варикозним розширенням вен і жовчнокам'яну хворобу. Бо напій з цикорію розширює судини та "розганяє" кров, то людям з гіпотонією краще не зловживати ним. Одна чашка цикорію може викликати нудить, слабкість і запаморочення.