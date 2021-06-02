Під Херсоном в результаті ДТП постраждали 6 дітей
У Херсонській області в результаті масштабної аварії за участю п'яти машин постраждали дев'ять осіб, в тому числі шестеро дітей, семирічний хлопчик у важкому стані, повідомляє Сегодня.
Попередньо аварія на трасі між населеними пунктами Гопри і Олешки сталася через водія автомобіля Volkswagenс причепом, який розвертався на дорозі, не подавши сигналу. У цей момент в нього врізалися машини, які їхали назустріч.
Госпіталізовано троє дорослих і шестеро дітей.
"Ми госпіталізували двох - 7-річного хлопчика в важкому стані з мамою і тримісячну дівчинку з мамою - в обласну дитячу лікарню і трьох дітей 4-х і 8 років до Голопристанської лікарні", - розповів Юрій Шашкін, лікар медицини невідкладних станів.