Під Херсоном в результаті ДТП постраждали 6 дітей

У Херсонській області в результаті масштабної аварії за участю п'яти машин постраждали дев'ять осіб, в тому числі шестеро дітей, семирічний хлопчик у важкому стані, повідомляє Сегодня.

Попередньо аварія на трасі між населеними пунктами Гопри і Олешки сталася через водія автомобіля Volkswagenс причепом, який розвертався на дорозі, не подавши сигналу. У цей момент в нього врізалися машини, які їхали назустріч.

Госпіталізовано троє дорослих і шестеро дітей.