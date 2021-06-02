Росія озвучила очікування від зустрічі Путіна і Байдена
У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації йде підготовка до майбутньої зустрічі президента РФ Володимира Путіна з американським колегою Джо Байденом. Російська сторона вважає важливою можливість досягти лідерами взаєморозуміння в ключових питаннях, повідомляє Страна.ua.
За словами заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова, на даний момент йде підготовча робота до зустрічі президентів. Вирішуються питання як змісту контакту, так і його організації. При цьому говорити заздалегідь про підсумки зустрічі він вважає неправильним.
"Передчасно говорити про те, що саме стане підсумками саміту. Це просто неетично і неправильно в умовах, коли лідери ведуть самі цей процес, в ході зустрічі визначають, про що домовилися, над чим потрібно далі працювати, які доручення дати переговорним командам", - сказав заступник міністра.
Однак він згадав домовленості між сторонами, які можуть бути досягнуті в Женеві. При цьому Рябков уточнив, що мова йде не про офіційні угоди, оскільки для цього потрібен формалізований процес переговорів.
"Мова не йде про угоди в строгому сенсі слова. Для того, щоб укладати і підписувати угоди, потрібно формалізований переговорний процес. Потрібно прийняття рішення на відповідному рівні в нашій системі федеральними органами виконавчої влади, які вносять скоординовані пропозиції на розгляд уряду, при необхідності - на розгляд президента. Цього не буде.
Домовленості, між тим, можуть оформлятися в різних формах, знаходити рішення сторони можуть в тих форматах і тих видах роботи, які комфортні і оптимальні. Але важливо навіть не те, що ми можемо саме формалізувати в такому ключі. Важливо, щоб лідери наших країн знайшли порозуміння по деяким ключових сюжетам", - резюмував Рябков.