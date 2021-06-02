Експлуатація української труби обходиться в $1 мільярд на рік

Експлуатація української газотранспортної системи (ГТС) вимагає значних коштів - близько 1 млрд дол. на рік, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Українська ГТС - це дуже складна, потужна та унікальна інфраструктура, яка вимагає значних коштів на щоденну експлуатацію. Приблизно 1 млрд доларів на рік" , - написав Макогон.

Він додав, що без наявності довгострокового транзитного контракту на умовах "качай або плати" підтримка такої інфраструктури стає економічно недоцільною.