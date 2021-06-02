Експлуатація української труби обходиться в $1 мільярд на рік
Експлуатація української газотранспортної системи (ГТС) вимагає значних коштів - близько 1 млрд дол. на рік, повідомляє УНІАН.
Про це повідомив глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.
"Українська ГТС - це дуже складна, потужна та унікальна інфраструктура, яка вимагає значних коштів на щоденну експлуатацію. Приблизно 1 млрд доларів на рік", - написав Макогон.
Він додав, що без наявності довгострокового транзитного контракту на умовах "качай або плати" підтримка такої інфраструктури стає економічно недоцільною.
"Тому нагадуємо, що транзитні потужності української ГТС можна вільно забронювати на наступні 15 років на щорічному аукціоні, який відбудеться вже 5 липня. Запрошуємо до участі", - написав глава "Оператора ГТС".