В Україні зросли продажі комерційних авто

У травні українські споживачі придбали понад тисячу одиниць комерційного транспорту. Це на 58% більше, ніж в травні минулого року, повідомляє Обозреватель.

Про це пише асоціація "Укравтопром"﻿. За даними аналітиків організації, у травні було реалізовано 1071 комерційний автомобіль. За цим показником травень поступився квітневому результату 15%, але істотно перевищив минулорічний.

Лідируючу позицію у сегменті комерційних машин продовжує займати французька компанія Renault. На частку виробника доводилося 28% ринку нових комерційних авто. У травні першу реєстрацію отримали 298 автомобілів з ромбом на капоті. Це вдвічі перевищило травневі продажу минулого року.

На друге місце рейтингу з мінімальним відривом вийшов білоруський МАЗ, який випередив конкурентів з FIAT. На його рахунку 104 реалізованих автомобілів, причому, у порівнянні з минулим роком компанія додала 76%.

У свою чергу італійському FIAT вдалося залучити до своєї продукції 103 покупців. Це всього на 2% менше, ніж роком раніше.

ТОП-10 найпопулярніших в Україні брендів комерційних авто. Джерело: ukrautoprom.com.ua

Також у топ-10 травневих продажів увійшли Citroen (81), Peugeot (63), Ford (62), MAN (48), Iveco (42), VW (34) та Scania (33). Всього з початку нинішнього року український автопарк поповнили 5175 нових комерційних автомобілів, що на 55% більше, ніж за аналогічний період минулого року.