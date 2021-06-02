Дубинський розкритикував призначення Милованова в "Укроборонпромі"
Виключений з фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський прокоментував призначення Тимофія Милованова головою наглядової ради Укроборонпрому, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У країні, якою керує комік - державним оборонним концерном може без наслідків управляти будь-який д_біл", - йдеться в повідомленні нардепа.
Нагадаємо, 1 червня відбулося засідання оновленого складу Наглядової ради "Укроборонпрому", на якому Тимофій Милованов одноголосно був обраний новим головою.