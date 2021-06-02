Оприлюднили запис телефонних розмов про штурм луганського загону

У Державній прикордонній службі України в річницю початку облоги управління Луганського прикордонного загону 2 червня опублікували унікальне відео про ті події, повідомляє Телеграф.

"Завдяки запису телефонних розмов ви зможете не тільки побачити, а й почути, про що говорили прикордонники під акомпанемент ворожих обстрілів" , - йдеться в супровідному відео тексті на офіційному каналі в YouTube Держприкордонслужби.

В прикордонному відомстві зазначили, що перші постріли в бік управління прикордонного загону прозвучали 2 червня 2014 року в 4 годині ранку. Правоохоронні органи і державні установи міста вже були під контролем бойовиків.

"170 прикордонників потрапили в облогу. Три сотні терористів атакували загін. Вони вели вогонь з дворів, дахів і навіть квартир багатоповерхівок Кварталу Мирний. Вісім вартових кордону отримали поранення. Під час короткочасного припинення вогню тяжкопоранених вдалося вивезти" , - йдеться в тексті.

Прикордонники економили патрони і намагалися бути максимально точними

"У певний момент до воріт загону прийшли батьки прикордонників. Шестеро деморалізованих контрактників покинули свої позиції" , - пишуть у відомстві.

Оборона тривала до ночі наступної доби.