Під ВР прихильники "ОПЗЖ" мітингують проти введення ринку землі

У середу, 2 червня, в Києві під будівлею Верховної Ради України зібралися прихильники партії "Опозиційна платформа – За життя". Люди приїхали з різних регіонів України. На протест вони вийшли з вимогою скасувати закон, який дозволяє продаж сільськогосподарської землі, повідомляє Страна.ua.

"Цей закон був прийнятий за указом ззовні. Потрібно було провести референдум, який обіцяв президент під час виборчої компанії" , - заявляють учасники протесту.

Крім того, учасники акції звернулися до іноземних інвесторів із закликами не купувати українську землю, бо закон, що дозволяє її продаж, буде скасований, а земля націоналізована.