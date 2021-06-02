Під ВР прихильники "ОПЗЖ" мітингують проти введення ринку землі

У середу, 2 червня, в Києві під будівлею Верховної Ради України зібралися прихильники партії "Опозиційна платформа – За життя". Люди приїхали з різних регіонів України. На протест вони вийшли з вимогою скасувати закон, який дозволяє продаж сільськогосподарської землі, повідомляє Страна.ua.

"Цей закон був прийнятий за указом ззовні. Потрібно було провести референдум, який обіцяв президент під час виборчої компанії", - заявляють учасники протесту.

Крім того, учасники акції звернулися до іноземних інвесторів із закликами не купувати українську землю, бо закон, що дозволяє її продаж, буде скасований, а земля націоналізована.

Акція протесту ОТЗЖ під стінами Верховної Ради. фото

Також учасники акції звернулися до іноземних інвесторів із закликам не купувати українську землю так як через закон, що дозволяє її продаж, буде скасований а земля націоналізована.

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