Топ найпопулярніших кросоверів дешевше 500 тис. грн

За статистикою, масові доступні SUV сегмента Low Cost сьогодні займають на українському ринку 15%. Але для багатьох саме такі - відносно недорогі кросовери і позашляховики, є хорошим варіантом, що дозволяє отримати свободу пересування і не особливо турбуватися про якість доріг. І помилково думати, що тут тільки китайці, або - що саме вони найпопулярніші, повідомляє Autoconsulting.

Переважна більшість бюджетних SUV повноцінними позашляховиками ніяк не назвеш. Вони, в основному, мають монопривод. 4х4 - тільки в однієї моделі. А підвищену прохідність забезпечує збільшений дорожній просвіт. Мотори - тільки бензинові, КПП - тільки ручні (механічні).

З іншого боку, монопривод дозволяє додатково заощадити на сервісі і не так ненажерливий в споживанні палива, як 4х4. Не випадково зростання сегмента SUV Low Cost - більше 10%, в порівнянні з минулим роком. І тут дійсно є з чого вибрати і чимало гідних моделей. Причому, треба відзначити, що найдешевші кросовери - зовсім не обов'язково найпопулярніші.

Ще кілька років тому най-най доступними були SUV російського виробництва. Але тепер їх здорово потіснили (і продовжують тіснити) за ціною моделі китайських автовиробників. При цьому, і тих і інших найпопулярнішими назвати ніяк не можна.

Абсолютний лідер продажів серед доступних SUV, звичайно ж Renault Duster. За багато років на вітчизняному ринку ця модель завоювала хорошу репутацію. І сьогодні обсяги продажів Renault Duster в рази більше, ніж у конкурентів. Детально про ходові і позашляхових якостях Duster можна прочитати тут:

Наступна за популярністю модель - Suzuki Vitara. Vitara на старті на сотню тисяч гривень дорожче Duster, але теж має непогану репутацію і вже багато років на нашому ринку.

І тільки на третій позиції за популярністю китайський Chery Tiggo 2. Хоча, саме ця модель, до останнього часу була найбільш доступною на українському ринку. Не виключено, що саме завдяки цьому фактору вона і користується такою популярністю.

Порадувало, що в п'ятірці найпопулярніших SUV - Skoda Kamiq. У неї не найнижча ціна і немає багаторічної історії на українському ринку. А значить - наші автомобілісти, що називається, розсмакували новий чеський SUV, в якому дійсно зібрано все найкраще, що є у Skoda в малому форматі.

За чеським кросовером йде ще один Chery. На цей раз - модель Chery Tiggo 4. Вона в тому ж класі B SUV, що і Tiggo 2, але незначно відрізняється за характеристиками і на сотню тисяч гривень дорожче. У тому числі і чим Renault Duster.

Колись дуже популярна Lada Niva сьогодні сильно здала позиції. Вона не входить навіть до п'ятірки найбільш затребуваних у наших автомобілістів.

За російської "Ладою", ще один китайський Chery - модель Chery Tiggo 7. Але цей кросовер вже з класу C SUV.

Серед найдоступніших і популярних ще одна китайська модель - Haval H2.

За нею - знову китаєць JAC S3.

Приємно побачити в рейтингу найбільш популярних і найдоступніших Opel Crossland X. Німецька марка під крилом Stellantis повертає собі колишню популярність в Україні.

Відразу дві позиції поспіль займають китайські кросовери JAC S4 з класу C SUV. І JAC S2, який трохи менше, - з класу B SUV JAC S3.

Chery Tiggo 3 теж з класу C SUV.

Як це не парадоксально, але наш перелік найпопулярніших бюджетних SUV в Україні замикає (а не очолює) найдоступніша модель в даному сегменті. Це - російська Lada XRAY.

На завершення треба зазначити, що в даному рейтингу досить скоро можуть відбутися перестановки. Як за ціною, так і за популярністю моделей. Адже в цьому році до нас має приїхати нове покоління одного з найпопулярніших бюджетних кросоверів - Nissan Juke. Також в новій генерації до нас повернеться Opel Mokka.

Найдоступніші SUV в Україні: