Кому слід виключити із раціону цибулю

Цибуля — найкорисніший для здоров'я продукт, який містить у собі безліч вітамінів, антиоксидантів і цінних речовин. Але, як виявилося, певній категорії людей його краще обмежити в раціоні.

Медики кажуть, що цей продукт має багатий вітамінно-мінеральний склад, завдяки якому зміцнює імунну систему, запобігаючи розвитку застудних захворювань.

Крім того, у його складі є флавоноїди, які сприяють розщепленню жирів і уповільнюють ріст ракових клітин. Але при всьому цьому цибуля, як і будь-який інший продукт, має свої протипоказання.

Експерти радять виключити свіжу ріпчасту цибулю із раціону людям, у яких діагностовано панкреатит, гастрит і виразкову хворобу. Річ у тому, що вона підвищує кислотність у шлунку, а це загрожує серйозними наслідками.

Але навіть при відсутності цих протипоказань зловживати цибулею не варто. Лікарі кажуть, що здоровим людям потрібно з'їдати не більше однієї дрібної головки.

Іспанський лікар Оділь Фернандес рекомендує вживати синю цибулю у розпал пандемії коронавірусної інфекції.

Як з'ясувалося, синя цибуля кардинально відрізняється від звичайної за хімічним складом. Причому найбільш багаті вітамінами її зовнішні лусочки. Навіть при термічній обробці всі її корисні властивості зберігаються.