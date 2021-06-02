З'явилися нові подробиці трагедії на канатній дорозі в Італії

Прокуратура отримала відеозаписи, зроблені громадянином Швейцарії між 2014 і 2018 роками, з яких випливає, що ще в той період на механізмі стояли затискачі, повідомляє Кореспондент.

Кабіна підйомника на канатній дорозі в Італії, в результаті обриву якої загинули 14 осіб, можливо, їздила з вимкненою системою аварійного гальмування вже сім років.

Зазначається, що прокуратура Вербанії, яка розслідує обставини аварії, отримала відеозаписи, зроблені громадянином Швейцарії Міхаелем Меєром між 2014 і 2018 роками, з яких випливає, що ще в той період на механізмі стояли затискачі.

За словами прокурора Олімпії Боссі, з відеозаписами буде працювати слідство.

Нагадаємо, аварія сталася в провінції Турин 23 травня на канатній дорозі Стреза-Моттароне. Кабіна обірвалася і впала в лісистій і важкодоступній місцевості. З 15 пасажирів, тринадцять осіб загинули на місці. Двоє вцілілих дітей були доставлені в лікарню, де одна з них померла.

Причиною трагедії став обрив буксирувального троса, який тягнув кабіну вперед. В такому випадку повинна спрацювати система автоматичного гальмування кабіни, але щонайменше один з двох елементів системи виявився заблокованим.

За словами прокурорів, власник канатної дороги і двоє працівників - знали, що кабіна їздить з відімкненим запобіжником. За їхніми даними, вони навмисне поставили затискачі на аварійні гальма, щоб уникнути їхньої постійної активації через технічні проблеми.