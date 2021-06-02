Ізраїль виявив серйозний побічний ефект після вакцини Pfizer

Друга доза вакцини проти коронавірусу Pfizer може викликати міокардит – підвищений ризик розвитку запалення серцевого м'яза, повідомляє Сегодня.

"Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю заявило у вівторок, що виявило невелику кількість випадків серцевого запалення, що спостерігається в основному у молодих чоловіків, які отримали вакцину COVID-19 Pfizer в Ізраїлі", – сказано в повідомленні.

Фахівці провели дослідження і прийшли до висновку, що один з 3-6 тис. вакцинованих чоловіків у віці від 16 до 24 років отримав відповідні симптоми. При цьому більшість випадків були легкими і вирішились протягом декількох тижнів, що типово для міокардиту.

Вчені поки з'ясовують, з чим може бути пов'язаний побічний ефект. Одне з пояснень – занадто високі рівні антитіл, які можуть призводити до "надмірної імунної реакції".

У компанії Pfizer заявили, що їм відомо про ізраїльські спостереження за міокардитом, однак причинно-наслідковий зв'язок з вакциною не встановлений.