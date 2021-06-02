Протасевичу загрожує смертна кара – Лукашенко

Невизнаний голова Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затриманому 23 травня опозиційному блогеру Роману Протасевичу може загрожувати страта за участь у військових діях на Донбасі. Причому сам Протасевич це розумів з моменту затримання, повідомляє Обозреватель.

Лукашенко нагадав, що готовий сприяти терористам так званої Луганській Народної Республіки в отриманні показань від Протасевича за фактом його участі в бойових діях на Донбасі у 2015 році.

"Є нюанс. На Донбасі порушено кримінальну справу на цього персонажа. Я про це нагадав президенту Путіну і сказав, що якщо (у самопроголошених республік, – ред) будуть питання до них - ласкаво просимо до нас, поставте їм питання. Тому що людей вбивали вони там, на Донбасі " , – заявив білоруський "президент".

При цьому він додав, що сам Роман Протасевич в момент екстреної посадки літака "Афіни-Вільнюс" в Мінську прекрасно усвідомлював, що йому загрожує в разі доведення провини.