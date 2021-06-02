Як зберегти свою землю після запуску ринку

Уже з 1 липня набирає чинності Закон, яким передбачено запуск обігу землі сільськогосподарського призначення в Україні. Втім, до цього має бути готова не лише держава, а й власники земельних ділянок, повідомляє ЛігаБізнес.

Особливо напередодні запуску ринку землі рекомендовано дотримуватись двох правил:

1. Подбайте про присвоєння земельній ділянці кадастрового номера. Це є так званий аграрний паспорт для землі і без такого кадастрового номера здійснити жодної юридичної операції із землею буде неможливо.

2. Подбайте, щоб речові права на земельну ділянку, тобто оренда або власність, були обов'язково внесені до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У більшості людей право на землю знаходиться лише на паперових носіях. А це - відкритий шлях для шахраїв, які можуть підробити документи й звернутися, наприклад, до нотаріуса з підробленим документом. Крім того, коли немає відцифрованих даних у реєстрі, ніхто не знає, хто власник, окрім того органу, який видавав документ, в архіві якого знаходиться другий примірник документа.

Про відцифровку можна подбати і до 1 липня, і після цієї дати. Тож, рекомендовано підняти ваші документи, звернутися до нотаріуса або до державного реєстратора і подбайте про внесення даних до реєстру. Ваш документ буде відсканований у державний реєстр і в кольоровій копії буде там знаходитися.

На жаль, існує таке явище як «рейдерство». Воно не визначене законодавством, проте трапляється в реальному житті.

Може бути два види рейдерства:

1. «Реєстраційне рейдерство», коли державним реєстратором здійснена незаконна реєстраційна дія. Тоді людині треба звертатись зі скаргою на дії державних реєстраторів до Міністерства юстиції, до Офісу протидії рейдерству.

2. На підставі підробки документів. В цьому випадку варто звертатися до Національної поліції. Це шахрайство, це вже кримінальна справа, яка має бути розслідувана. Наразі Міністерство юстиції не має повноважень реагувати на такі порушення.

Дещо складніша ситуація у реєстрі нерухомості, оскільки об'єктів нерухомості більше, ніж бізнесу. І наразі є проблема із накопиченням карантинних скарг.

Підробка документів трапляється лише тоді, коли громадяни не подбали про оцифровку прав. Тому насправді дуже просто самому себе захистити для того, щоб потім не звертатися ні до Офісу протидії рейдерству, ні до Національної поліції. Дотримання правил майнової гігієни - це, дійсно, внесок кожного українця в майбутнє власності в України.