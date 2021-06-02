Беркутівець, якого обвинувачують у розстрілі активістів Майдану, надійшов на службу в "армію ДНР"

Колишній боєць підрозділу "Беркут" Сергій Зінченко, який звинувачується в розстрілах на Майдані і був переданий в рамках обміну полоненими на окуповану територію, приєднався до незаконних збройних формувань. Він досі перебуває в Донецьку.﻿ Про це на засіданні Святошинського районного суду Києва заявив прокурор Ігор Земсков, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, троє беркутівців Сергій Зінченко, Павло Аброськін і Олег Янішевський, обвинувачені в розстрілі 48 активістів Майдану, були звільнені в рамках обміну полоненими в грудні 2019 року.

За даними прокуратури, Зінченко досі перебуває в Донецьку і пішов на службу до 1-го армійського корпусу так званої "Донецької народної республіки". Ця інформація підтверджується фото з його соціальних мереж

Згідно з даними прикордонників, Павло Аброськін міг виїхати в Росію. У зв'язку з цим прокуратура просить суд дозволити заочний процес, а також об'єднати в їх справу і справу Олександра Маринченка і Сергія Тамтури, які після обміну повернулися до Києва.

Також прокурор повідомив, Інтерпол відмовився розшукувати Зінченка, Аброськіна і Янішевського, мотивуючи це політичними причинами.