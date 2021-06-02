Лікар назвала небезпечні для здоров'я людини властивості руколи

Рукола як і інші трави, має ряд корисних властивостей, так в її складі містяться необхідні для організму вітаміни й мікроелементи. Однак в деяких випадках вживати цю рослину в їжу може бути протипоказано, повідомляє Російська газета.

Як розповіла дієтолог, кандидат медичних наук Олена Соломатіна, через високий вміст цукру приправа не підходить людям, що страждають на цукровий діабет. З обережністю вживати рукколу також потрібно тим, у кого діагностовано гастрит з підвищеною кислотністю.

"Рукола викликає індивідуальну непереносність. Тому, якщо є алергія на капусту, редьку або ріпу, швидше за все, реакція буде і на пряну траву", - сказала лікар.

Проте користі від пряної трави набагато більше. Рукола нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, підвищує імунітет і рівень гемоглобіну в крові, а також цілюще впливає на нервову систему. Вітаміни зміцнюють стінки кровоносних судин, борються з відкладенням солей та появою холестерину.

Крім того, в Римській імперії ця приправа вважалася навіть афродизіаком. Знаходяться в листової зелені вітаміни, мінеральні солі, ефірні масла і пігменти надають шкірі здоровий блиск і уповільнюють старіння.