ВР підтримала законопроєкт про заборону продажу ліків дітям

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, який передбачає введення заборони на продаж ліків дітям до 14 років, повідомляє Страна.ua.

За відповідне рішення в ході засідання в середу, 2 червня, проголосували 306 народних депутатів.

Згідно з проєктом закону №5122, аптечні установи не зможуть відпускати їх особам молодше 14 років, а якщо у продавця виникнуть сумніви щодо віку покупця, то останньому потрібно буде показати документ, що підтверджує його.