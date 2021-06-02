ВР підтримала законопроєкт про заборону продажу ліків дітям
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, який передбачає введення заборони на продаж ліків дітям до 14 років, повідомляє Страна.ua.
За відповідне рішення в ході засідання в середу, 2 червня, проголосували 306 народних депутатів.
Згідно з проєктом закону №5122, аптечні установи не зможуть відпускати їх особам молодше 14 років, а якщо у продавця виникнуть сумніви щодо віку покупця, то останньому потрібно буде показати документ, що підтверджує його.
"Прийняття проекту Закону України (...) щодо заборони продажу лікарських засобів дітям дозволить врегулювати на державному рівні ситуацію з неконтрольованим зловживанням лікарськими засобами неповнолітніми особами та сприяти зменшенню кількості випадків суїциду серед дітей і підлітків", - йдеться в пояснювальній записці.