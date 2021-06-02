Україна - Північна Ірландія: букмекери назвали фаворита

У найближчий четвер, 3 червня, збірна України проведе черговий спаринг напередодні старту Євро-2020. Протистояти "Жовто-синім" буде команда Північної Ірландії, повідомляє Телеграф.

На думку фахівців, "Жовто-сині" є однозначними фаворитами зустрічі, на перемогу яких можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,61. Успіх гостей або нічия малоймовірні - 6,40 і 3,65 відповідно. Відзначимо, найвірогіднішим результатом матчу є мінімальна перемога господарів з рахунком 1: 0 - коефіцієнт 4,60.

Прогноз букмекерів на товариський матч Україна - Північна Ірландія (дані за 2 червня):

Парі-Матч: (перемога збірної України 1,61 - нічия 3,65 - перемога збірної Північної Ірландії 6,40)

Матч Україна - Північна Ірландія пройде в Дніпрі на однойменній арені, початок поєдинку о 21:00 за київським часом. Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю гру в прямому ефірі.